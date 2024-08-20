В «Динамо» Махачкала ещё не приняли решения по аренде Никиты Гойло у «Зенита»

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев заявил, что в клубе ещё не приняли решения по аренде голкипера Никиты Гойло у «Зенита». Ранее Metaratings сообщило, что руководство махачкалинцев остановилось на кандидатуре Гойло.

«Гойло бегает у нас уже целый месяц. Хороший игрок. Но, как многие молодые, когда добиваются чего-то, начинают несерьёзно относиться к подготовке. Сейчас вроде бы более или менее выправляет своё состояние. Ещё немного времени у него есть. Решат тренеры — это их вопрос. Зависит от Никиты и от решения тренеров. Есть и другие кандидаты», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, прошлый сезон Гойло провёл в аренде в «Сочи». За это время Гойло сыграл за клуб из Краснодарского края 10 матчей и пропустил 15 мячей. Лишь единожды вратарь сохранил свои ворота «сухими». По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость 25-летнего россиянина составляет € 400 тыс.