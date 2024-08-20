«Спартак» и «Зенит» получили добро на трансфер Соболева от своих владельцев — источник

Московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит» возобновили переговоры по нападающему Александру Соболеву, который может продолжить карьеру в стане сине-бело-голубых. Клубы получили добро на проведение переговоров со стороны своих владельцев («Лукойла» и «Газпрома»). Сделки между этими клубами возможны только после согласования с компаниями-владельцами, информирует «РБК Спорт», ссылаясь на несколько своих источников.

Сообщается, что переговоры «Спартака» и «Зенита» проходят сложно, но шанс успешного закрытия сделки всё-таки есть. Стороны пока не могут найти компромисс в вопросе суммы трансфера. «Зенит» не хочет платить за Соболева более € 8 млн, а «Спартак» от этой суммы отказался ещё в начале переговоров. Сейчас процесс поиска компромиссов продолжается.

В прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.