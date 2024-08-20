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Килиан Мбаппе нашёл новые способы взимания компенсации от «ПСЖ» в размере € 55 млн

Килиан Мбаппе нашёл новые способы взимания компенсации от «ПСЖ» в размере € 55 млн
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе обратился в юридическую комиссию Французской лиги и УЕФА через Федерацию футбола Франции, чтобы потребовать от «ПСЖ», за который он ранее выступал, выплатить € 55 млн компенсации по старому контракту. Об этом сообщает Marca. Также сообщается, что адвокаты футболиста пытаются добиться от Qatar Sports Investment, основного акционера французского клуба, вступления в силу выплат.

По информации источника, требуемая сумма включает в себя последнюю треть подписного бонуса, который игрок должен был получить в феврале, зарплату за последние три месяца, предусмотренную его контрактом, а также «этический бонус» также в течение этих трёх месяцев.

Сообщается, что окружение игрока, чтобы защитить свои права, цепляется за статью 259 профессионального футбольного устава. В этой статье говорится, что клубы должны выплачивать зарплату игрокам, заключившим контракт, не позднее последнего дня каждого месяца в соответствии с условиями общего права. На данный момент дело не дошло до юридического уровня и обе стороны продолжают обмениваться заявлениями в поисках решения. Сейчас Килиан уже отправил второе уведомление.

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