Экс-игрок «Краснодара» Сигурдссон: в России рады иностранцам

Бывший футболист «Ростова», «Краснодара» и «Рубина» Рагнар Сигурдссон считает, что в России рады иностранцам.

— Когда знакомые спрашивают, какая Россия, как вы её описываете?

— В России живут прекрасные люди. Да, сначала народ немного закрытый, у всех постоянно серьёзные лица. Но когда у вас возникает взаимное доверие, на лицах появляются улыбки, ты понимаешь, что эти люди на самом деле добрые и хорошие. Если говорить про уровень и качество жизни, про тот же сервис, в России всё на очень высоком уровне. Если я сравню с исландским сервисом, то сравнение будет не в нашу пользу.

— По вашему опыту, в России рады иностранцам?

— Да. Всегда и везде могут случиться какие-то недопонимания, но я знаю только футбольный мир, и у меня никогда не возникало никаких сложностей, — приводит слова Сигурдссона «РБ Спорт».

Сигурдссон — исландский футболист и тренер, защитник. Выступал за сборную Исландии. Рагнар начал профессиональную карьеру на родине в клубе «Филкир». В 2006 году он перешёл в шведский «Гётеборг». 16 января 2014 года Сигурдссон перешёл в «Краснодар». В составе «быков» исландец провёл 86 официальных матчей, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. 18 января 2018 года Сигурдссон подписал контракт с клубом «Ростов», через два года жёлто-синих исландец покинул. Профессиональную карьеру футболиста исландец завершил в 2021 году.