КДК РФС рассмотрит необеспечение безопасности «Ростовом» в игре с «Оренбургом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит необеспечение безопасности «Ростовом» в игре 5-го тура РПЛ с «Оренбургом».

— Из матча «Ростов» — «Оренбург» рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Ростова» Карпина — речь идёт о втором нарушении в сезоне. Также необеспечение безопасности «Ростовом» в футбольном отсеке, а именно нахождение аккредитованного сотрудника «Оренбурга» около футбольного поля во время матча и неправомерное взаимодействие с резервным арбитром. То есть будем рассматривать необеспечение безопасности в отношении официальных лиц матча.

— Уточняющий вопрос по Карпину. Второе нарушение в сезоне несёт за собой дополнительные санкции?

— Это я расскажу на брифинге. Пока обсуждаем повестку, о санкциях не говорим», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.