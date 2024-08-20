Игрок «Зенита» Клаудиньо приглашён на заседание КДК РФС

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо получил приглашение на заседание комитета. Напомним, футболист после матча 5-го тура РПЛ с «Химками» в нецензурной форме высказался перед резервным арбитром.

«По материалам СМИ и открытых источников рассмотрим оскорбительное поведение футболиста «Зенита» Клаудиньо. Клаудиньо приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч между «Зенитом» и «Химками» состоялся накануне, 18 августа. Команды играли на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Встреча завершилась вничью — 1:1.