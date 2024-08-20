«ПСЖ» могут исключить из Лиги чемпионов из-за долга перед Мбаппе

Французский «Пари Сен-Жермен» может быть исключён из розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2024/2025 из-за спора по выплатам с бывшим игроком клуба Килианом Мбаппе, ныне выступающим за мадридский «Реал». Об этом сообщает Sport Bible со ссылкой на Le Monde.

Ранее стало известно, что Мбаппе обратился в юридическую комиссию Французской лиги и УЕФА через Федерацию футбола Франции, чтобы потребовать от «ПСЖ», за который он ранее выступал, выплатить € 55 млн компенсации по старому контракту.

По информации источника, участие в этом вопросе Французской лиги (LFP) может обернуться катастрофой для «ПСЖ», поскольку организация имеет полномочия наложить запрет на трансферы в отношении клуба, а также лишить его лицензии УЕФА, что приведёт к немедленному исключению из Лиги чемпионов.

Также говорится, что любой клуб, принимающий участие в соревнованиях УЕФА, должен предоставить доказательства отсутствия задолженности по заработной плате перед своим персоналом, подлежащей выплате не позднее 28 февраля, предшествующего сезону лицензирования.

Таким образом, «ПСЖ» может лишиться клубной лицензии УЕФА, выданной на сезон-2024/2025, из-за несоблюдения постановлений УЕФА относительно лицензирования клубов и финансовой жизнеспособности.