Хурадо: Якин не добился успеха в «Спартаке», потому что очень плохой тренер

Бывший полузащитник «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо раскритиковал бывшего главного тренера красно-белых Мурата Якина. По словам испанца, Якин не добился успеха в РПЛ, потому что он очень плохой специалист.

— Почему, по-твоему, Мурат Якин не добился успеха в России?

— Мурат Якин не преуспел в «Спартаке», потому что очень плохой тренер.

— Ничего себе. Расшифруешь?

— Он просто не тренировал хорошо. Никто в команде не понимал, что должен делать. Один день Якин говорил одно, второй — другое.

— Возможно, он просто был слишком мягким для «Спартака»?

— Да, чересчур мягким. И очень плохим для «Спартака», — сказал Хурадо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Хурадо читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.