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Хурадо: Якин не добился успеха в «Спартаке», потому что очень плохой тренер

Хурадо: Якин не добился успеха в «Спартаке», потому что очень плохой тренер
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Бывший полузащитник «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо раскритиковал бывшего главного тренера красно-белых Мурата Якина. По словам испанца, Якин не добился успеха в РПЛ, потому что он очень плохой специалист.

— Почему, по-твоему, Мурат Якин не добился успеха в России?
— Мурат Якин не преуспел в «Спартаке», потому что очень плохой тренер.

— Ничего себе. Расшифруешь?
— Он просто не тренировал хорошо. Никто в команде не понимал, что должен делать. Один день Якин говорил одно, второй — другое.

— Возможно, он просто был слишком мягким для «Спартака»?
— Да, чересчур мягким. И очень плохим для «Спартака», — сказал Хурадо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Хурадо читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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