Лончар: когда «Акрон» проигрывает, мы не можем показывать пальцем на кого-то

Черногорский полузащитник «Акрона» Стефан Лончар прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:2). Футболист отметил, что в решающем пропущенном голе ошиблась вся команда, поэтому не стоит выделять кого-то одного со знаком минус.

«После таких поражений порой не знаешь, какие именно слова подобрать. У нас были все возможности для победы. Получилось как получилось, но всё было в наших руках. И было упущено, к сожалению. Возможно, это проблема психологического плана. У нас была игра, был результат, но случился упадок.

Кто ошибся во время победного гола «Рубина»? Мне показалось, что мы все ошиблись в этой ситуации. Все сделали чего-то недостаточно. Каждый виновен в том, что не добрался до мяча. Мы — команда. И когда мы проигрываем, мы не можем показывать пальцем на кого-то. И мы до конца так будем себя вести», — приводит слова Лончара Metaratings.

Напомним, по итогам пяти стартовых туров РПЛ «Акрон» набрал четыре очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата.