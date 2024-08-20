Валерий Гладилин — о Станковиче: можно сказать, что «Спартак» нашёл своего тренера

Известный отечественный специалист Валерий Гладилин высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Можно сказать, что «Спартак» нашёл своего тренера в виде Станковича. Самое главное, что он создал хороший микроклимат в команде. Деян был хорошим футболистом, играя в хороших командах. Поэтому он знает, что такое коллектив, как его создавать, и старается его делать в «Спартаке». Видно, что все ребята стараются пробиться в стартовый состав, отсюда идёт серьёзная конкуренция. По отношению футболистов видно, что микроклимат внутри команды нормальный.

Но дальше ещё много работы. Это не значит, что уже можно говорить, что «Спартак» станет чемпионом. Но все московские команды борются за чемпионство, однако у «Зенита» всё на порядок выше, чем у всех остальных. У питерской команды всё отработано и отлажено, поэтому даже при потере ведущих игроков нет проблем с набором очков. «Спартак» идёт по правильному пути, и игра с «Зенитом» покажет, в каком состоянии находится команда. Потому что красно-белые играли только с командами, которые не претендуют на высокие места», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.