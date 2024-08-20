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Сутормин: расстался с «Зенитом» нормально, одни слова благодарности

Сутормин: расстался с «Зенитом» нормально, одни слова благодарности
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Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин заявил, что расстался с «Зенитом» в хороших отношениях.

«Как расстался с «Зенитом»? Нормально. У меня одни слова благодарности. Чем мог, наверное, помогал. Дальнейшая судьба свела меня с «Ростовом». Хочу здесь помогать, чем смогу», — сказал Сутормин.

Напомним, о переходе Сутормина в «Ростов» на правах аренды «Зенит» объявил 15 августа. Алексей перешёл в санкт-петербургский клуб летом 2019 года. За этот период он принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн. Во второй половине минувшего сезона Сутормин выступал в составе «Сочи» на правах аренды.

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