Игрок «Крыльев» Гальдамес: успел попробовать сырники — это очень вкусно!

Защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес высказался о русской кухне.

«У меня всё супер в России. Мне очень нравится страна, просто замечательная. Также могу сказать про команду и ребят в команде. Осталось только набрать очки в чемпионате, чтобы подняться выше в таблице.

Пока ещё не удалось познакомиться с русской едой. Но я успел попробовать сырники. Это очень вкусно! Мне понравилось. Ещё бы отметил, что сложно жить тут без знания языка. Русский вообще ни разу не слышал до переезда, но некоторые слова уже понимаю», — сказал Гальдамес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Гальдамес — воспитанник клуба «Унион Эспаньола». 28 июля 2018 года в матче с «Уачипато» он дебютировал в чилийской Примере. 30 августа 2020 года в поединке с«Универсидад Католика» Томас забил свой первый гол за «Унион Эспаньола». В начале 2023 год Гальдамес перешёл в аргентинский «Годой-Крус». 31 июля 2024 года Гальдамес перешёл в самарские «Крылья Советов», подписав контракт на три года.