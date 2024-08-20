Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Будё-Глимт — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гладилин: «Спартаку» не будет легче с «Зенитом» из-за потерь Глушенкова, Вендела и Педро

Гладилин: «Спартаку» не будет легче с «Зенитом» из-за потерь Глушенкова, Вендела и Педро
Аудио-версия:
Комментарии

Известный отечественный специалист Валерий Гладилин высказался о кадровых потерях «Зенита» в преддверии матча 6-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча пройдёт 24 августа в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано на 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартаку» не будет легче из-за потерь Глушенкова, Вендела и Педро в «Зените». Петербургская команда нашла атакующее сочетание, где Глушенков себя очень прилично проявляет и хорошо взаимодействует с партнёрами. Потому что самое сложное в команде — поставить игру в атаке. Семаку же сейчас придётся перестраивать игру в атаке, однако в «Зените» достаточно футболистов, которые могут выйти в старте. Но потеря основных футболистов «Зенита» — это ослабление атакующей мощи команды.

Однако средняя линия и оборона у «Зенита» остались неизменными. Всё равно в этом клубе всё определяют бразильцы, поэтому у «Зенита» и Семака не будет проблем в матче со «Спартаком». А красно-белым предстоит тяжёлая игра», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
В «Зените» рассказали о кадровых потерях перед матчем со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android