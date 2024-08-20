Гладилин: «Спартаку» не будет легче с «Зенитом» из-за потерь Глушенкова, Вендела и Педро

Известный отечественный специалист Валерий Гладилин высказался о кадровых потерях «Зенита» в преддверии матча 6-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча пройдёт 24 августа в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано на 17:30 мск.

«Спартаку» не будет легче из-за потерь Глушенкова, Вендела и Педро в «Зените». Петербургская команда нашла атакующее сочетание, где Глушенков себя очень прилично проявляет и хорошо взаимодействует с партнёрами. Потому что самое сложное в команде — поставить игру в атаке. Семаку же сейчас придётся перестраивать игру в атаке, однако в «Зените» достаточно футболистов, которые могут выйти в старте. Но потеря основных футболистов «Зенита» — это ослабление атакующей мощи команды.

Однако средняя линия и оборона у «Зенита» остались неизменными. Всё равно в этом клубе всё определяют бразильцы, поэтому у «Зенита» и Семака не будет проблем в матче со «Спартаком». А красно-белым предстоит тяжёлая игра», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.