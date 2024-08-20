И. Федотов жёстко раскритиковал спортдиректора «Оренбурга» за скандальные слова о судьях

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева за высказывания в адрес судей после матча 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).

«Выступление Андреева видел. Учитывая стеклянный взгляд, здесь надо сначала проверять человека на адекватность, а потом уже называть его спортивным директором. Для службы безопасности «Ростова» это вообще подстава. Человек по договорённости получил аккредитацию, везде по ней проходит, делает что хочет, а что с ним делать — непонятно.

У меня вообще сложилось впечатление, что Андреев и Газизов сговорились и вдвоём мочат судей. Слышал звон — не знает, где он. Но сказать же надо что-то! Как можно стоять перед камерой и через слово мат вставлять? И зачем вообще такое выступление? Он кто, президент? У спортивного директора таких полномочий нет. Лучше пускай своей работой занимается. И при этом все претензии к Безбородову — мимо. Вообще везде промахнулся», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.