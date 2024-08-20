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Игорь Федотов: с судьёй Кукуяном что-то случилось. Он потерял свою изюминку

Игорь Федотов: с судьёй Кукуяном что-то случилось. Он потерял свою изюминку
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судьи Павла Кукуяна на матче 5-го тура чемпионата России между московским «Динамо» и «Крыльями Советов» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бителло – 75'    

«Кукуян не попал в игру. Что-то с ним случилось. И вообще он свою изюминку потерял. Было такое, что кричал на игроков и чувствовал себя футболистом. А сейчас он вялотекущий какой-то.

На 44-й минуте не показал жёлтую игроку «Динамо» за грубую игру. Очевидный, открытый момент. И ещё был эпизод, абсолютно не выходящий из логики работы Кукуяна в этом матче. Сначала игрок «Динамо» слегка попал по пятке сопернику в штрафной, и Кукуян продолжил игру. Но почему тогда он назначил 11-метровый в ворота «Крыльев» на 72-й минуте? Это не пенальти, а для Кукуяна, если исходить из его предыдущих матчей, вообще не фол. Просто нормальная борьба с применением рук. VAR пришлось включаться, и Кукуян изменил решение из-за игры рукой в предыдущей фазе. Это неодинаковая трактовка эпизодов, за это снижается оценка», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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