Игорь Федотов рассказал, какое наказание грозит спортивному директору «Оренбурга» Андрееву

Бывший арбитр Игорь Федотов рассказал, какое наказание грозит спортивному директору «Оренбурга» Дмитрию Андрееву за резкие высказывания в адрес судей после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:3). Ранее стало известно, что комитет по этике рассмотрит поведение и высказывания функционера.

«Комитету по этике обязательно надо наказывать Андреева максимально жёстко. И судейский департамент должен добиваться, чтобы его наказали. Такое отпускать нельзя. По правилам, здесь грозит от шести месяцев до двух лет. Вот пускай два года не занимается футбольной деятельностью. Игроков может и дальше искать, но ни в какие помещения внутри стадиона не попадёт», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.