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Игорь Федотов рассказал, какое наказание грозит спортивному директору «Оренбурга» Андрееву

Игорь Федотов рассказал, какое наказание грозит спортивному директору «Оренбурга» Андрееву
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Бывший арбитр Игорь Федотов рассказал, какое наказание грозит спортивному директору «Оренбурга» Дмитрию Андрееву за резкие высказывания в адрес судей после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:3). Ранее стало известно, что комитет по этике рассмотрит поведение и высказывания функционера.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Мансилья – 18'     0:2 Марин – 35'     1:2 Комличенко – 51'     2:2 Комличенко – 52'     3:2 Роналдо – 90+4'    

«Комитету по этике обязательно надо наказывать Андреева максимально жёстко. И судейский департамент должен добиваться, чтобы его наказали. Такое отпускать нельзя. По правилам, здесь грозит от шести месяцев до двух лет. Вот пускай два года не занимается футбольной деятельностью. Игроков может и дальше искать, но ни в какие помещения внутри стадиона не попадёт», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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