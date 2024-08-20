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Форвард «Зенита» Мостовой высказался об игре без Вендела и Глушенкова

Форвард «Зенита» Мостовой высказался об игре без Вендела и Глушенкова
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Крайний нападающий «Зенита» Андрей Мостовой после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:1) высказался об игре без бразильского полузащитника клуба Вендела и форварда Максима Глушенкова, которые выбыли из-за травм.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фаринья – 56'     1:1 Мостовой – 89'    

«Без Вендела, а потом и Глушенкова в Химках гораздо тяжелее игралось? Само собой. Ребята очень хорошо начали сезон. Причём в связке: один отдаёт, другой забивает. Но так бывает, что в течение сезона лидеры по тем или другим обстоятельствам меняются. На старте эту ношу они на себя взяли, теперь надо это делать другим. Смещать, если можно так сказать, акценты. Благо в команде в нужный момент многие могут взять на себя роль лидера в том или ином матче», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Сегодня, 20 августа, председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что в матче 6-го тура чемпионата со «Спартаком» не смогут принять участие сразу пятеро футболистов — Вендел, Педро, Глушенков, а также Родригао и Ильзат Ахметов.

Напомним, на данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Подопечные Сергея Семака имеют в своём активе 13 очков.

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