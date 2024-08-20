Экс-игрок «Краснодара» Сигурдссон: русские женщины — самые красивые в мире

Бывший футболист «Ростова», «Краснодара» и «Рубина» Рагнар Сигурдссон назвал русских женщин самыми красивыми в мире.

«Очевидно, что русские женщины — самые красивые. По поводу различий я бы сказал так: они реально хорошо ухаживают за собой. Следят за тем, что едят, держат себя в хорошей форме, любят красиво одеваться и всегда думают о своём внешнем виде. Русские девушки хотят выглядеть как девушки и всегда отлично заботятся о своих мужьях. В Скандинавии тоже есть такие женщины, но многим плевать на то, что они едят, во что они одеты», — приводит слова Сигурдссона «РБ Спорт».

Сигурдссон — исландский футболист и тренер, защитник. Выступал за сборную Исландии. Рагнар начал профессиональную карьеру на родине в клубе «Филкир». В 2006 году он перешёл в шведский «Гётеборг». 16 января 2014 года Сигурдссон перешёл в «Краснодар». В составе «быков» исландец провёл 86 официальных матчей, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. 18 января 2018 года Сигурдссон подписал контракт с клубом «Ростов», через два года жёлто-синих исландец покинул. Профессиональную карьеру футболиста исландец завершил в 2021 году.