Канищев: конфликт между Карпиным и Глушенковым исчерпан, раз Максима вызвали в сборную

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев поделился мыслями о попадании форварда сине-бело-голубых Максима Глушенкова в расширенный состав сборной России на сентябрьские товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.

«Конечно, Глушенков заслуженно вызван в сборную России. На сегодняшний день он является одним из лучших футболистов в России. Что касается конфликта между Карпиным и Глушенковым, то никто не знает, был ли он вообще. Если верить тому, что сообщалось, то футболиста не красит то, что он отказался выходить на поле. Игрок обязан выполнять требования тренера. Поэтому Карпин в этой ситуации совершенно прав с точки зрения этики футболиста и тренера. Валерий Георгиевич в этой ситуации вёл себя совершенно нормально, поэтому его нельзя осуждать.

Если человек не хочет выходить и играть, то пускай не играет. Но тренер не будет являться таким авторитетом, которым должен являться, если игрок может послать его на три буквы, когда его просят выйти на поле. Неважно, на минуту, две или 30 секунд. Так что в этом смысле Карпин прав на 100 процентов. Если Карпин решил на это закрыть глаза и вызвать Глушенкова в сборную, значит, он считает это правильным, а конфликт исчерпан», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.