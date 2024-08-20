Кечинов: «Спартак» при Станковиче сильно прогрессирует, клуб идёт в нужном направлении

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о красно-белых.

«Пока ещё рано петь дифирамбы Станковичу. После 1-го тура и поражения все говорили, что в игре «Спартака» не заметили никаких изменений. Потом, после серии удачных матчей, все начали говорить, что это то, что нужно. Поэтому надо посмотреть ещё определённое количество матчей «Спартака», в том числе и с сильными соперниками. Уже скоро будет тяжёлый экзамен с «Зенитом». После этого матча будет понятно, будет ли «Спартак» претендовать на золотые медали.

Но на сегодняшний день видно, что «Спартак» при Станковиче очень сильно прогрессирует. При нём в «Спартаке» появился баланс. В обороне более-менее порядок, ведь команда пропускает очень мало. Вспомните, сколько команда пропускала при Абаскале и какие были проблемы в обороне. Однако не стоит забывать, что пришёл Барко, который стал лидером в атаке и через которого строятся все атаки. Поэтому всё совпало: у тренера всё получается, а также новый футболист явно пришёлся ко двору. Кроме того, ещё Угальде начал забивать очень много. Поэтому на данный момент «Спартак» идёт в нужном направлении», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.