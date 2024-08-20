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Экс-полузащитник «Спартака» Хурадо рассказал, что его больше всего удивляло в России

Экс-полузащитник «Спартака» Хурадо рассказал, что его больше всего удивляло в России
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Бывший полузащитник «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо рассказал, что его больше всего удивляло в России. Он выделил суровый зимний климат и автомобильный трафик в Москве. В то же время испанец отметил, что ему очень нравилась столица России.

— Что тебя удивляло в России?
— Мороз и трафик, ха-ха! В Москве слишком интенсивное движение.

— А что понравилось?
— Несмотря на пробки, мне очень нравилась Москва. Потрясающий город! — сказал Хурадо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, помимо «Спартака», испанский полузащитник защищал цвета «Реала», «Атлетико», «Мальорки», «Шальке-04», «Уотфорда», «Эспаньола», «Кадиса» и «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. В период с 2001 по 2009 год вызывался в сборные Испании различных возрастных категорий.

Полностью интервью с Хурадо читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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