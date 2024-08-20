Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Будё-Глимт — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Калмыков впервые рассказал о полученной в игре с «Чайкой» черепно-мозговой травме

Калмыков впервые рассказал о полученной в игре с «Чайкой» черепно-мозговой травме
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московской «Родины» Амур Калмыков рассказал о черепно-мозговой травме, полученной в матче с «Чайкой» в рамках 5-го тура Мелбет Первой лиги (2:2). Напомним, форварда увезли на скорой помощи после столкновения с голкипером «Чайки» Михаилом Штепой.

— Там было так: я хотел поставить спину защитнику, в какой-то момент он наступает мне на пальцы. От боли я чуть присел, а в этот момент вратарь играл на выходе. Если бы мне не наступили, я бы не присел и удар вратаря пришёлся в грудь или плечо. Но всё должно было так случиться.

— Помните эпизод столкновения?
— Особо не помню.

— В какой момент пришли в сознание?
— Буквально через пять минут пришёл в себя и всё вспомнил.

— В моменте испытали испуг?
— Испугаться даже не успеваешь. Я просто отключился и всё. Если так подумать, было стрёмно, потому что такое нечасто происходит. Все испугались, кто видел это. Но всё нормально, — сказал Калмыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал, что восстановление Калмыкова от черепно-мозговой травмы займёт до трёх месяцев.

Материалы по теме
«Шинник» и «Родина» сыграли вничью в матче 6-го тура Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android