Сутормин рассказал об отличиях в требованиях Семака и Карпина

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин, выступающий за ростовчан на правах аренды из «Зенита», рассказал о различиях в требованиях главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака и наставника «Ростова» Валерия Карпина.

«Отличия Карпина с Семаком? Это больше нюансы игры. Понятно, там есть свои плюсы и минусы, здесь есть свои нюансы прессинга и так далее. В целом схожие моменты, когда я был в сборной и сейчас, просто надо их вспомнить. Постараться всё это делать на поле», — приводит слова Сутормина «РБ Спорт».

Напомним, о переходе Сутормина в «Ростов» на правах аренды «Зенит» объявил 15 августа. Алексей перешёл в санкт-петербургский клуб летом 2019 года. За этот период он принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн. Во второй половине минувшего сезона Сутормин выступал в составе «Сочи» на правах аренды.