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Экс-игрок «Зенита» Иванов: может, к лучшему, что Глушенков не сыграет со «Спартаком»

Экс-игрок «Зенита» Иванов: может, к лучшему, что Глушенков не сыграет со «Спартаком»
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Бывший футболист «Зенита» Василий Иванов высказался о травме нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова в преддверии матча 6-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча пройдёт 24 августа в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано на 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Травма Глушенкова ничего не испортит «Зениту», просто жалко, что Максим пропустит матчи, потому что он сейчас в хорошей форме. Потом надо будет её снова набирать. Понятно, что он это сделает, но всё равно неприятно. Может быть, и к лучшему, что он не сыграет со «Спартаком», к которому у него не очень хорошее отношение», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

18 августа игрок сине-бело-голубых Максим Глушенков сломал руку в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Нападающий был заменён на 24-й минуте встречи. Позже стало известно, что Глушенков перенёс операцию.

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