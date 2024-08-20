Экс-игрок «Зенита» Иванов: может, к лучшему, что Глушенков не сыграет со «Спартаком»

Бывший футболист «Зенита» Василий Иванов высказался о травме нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова в преддверии матча 6-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча пройдёт 24 августа в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано на 17:30 мск.

«Травма Глушенкова ничего не испортит «Зениту», просто жалко, что Максим пропустит матчи, потому что он сейчас в хорошей форме. Потом надо будет её снова набирать. Понятно, что он это сделает, но всё равно неприятно. Может быть, и к лучшему, что он не сыграет со «Спартаком», к которому у него не очень хорошее отношение», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

18 августа игрок сине-бело-голубых Максим Глушенков сломал руку в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Нападающий был заменён на 24-й минуте встречи. Позже стало известно, что Глушенков перенёс операцию.