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Бывший полузащитник «Спартака» Хурадо охарактеризовал Карпина как тренера и человека

Бывший полузащитник «Спартака» Хурадо охарактеризовал Карпина как тренера и человека
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Бывший полузащитник «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо поделился мнением об экс-наставнике красно-белых Валерии Карпине.

— Каким запомнился Валерий как тренер и человек?
— Он был феноменом.

— А в чём феноменальность заключалась?
— Он был не только хороший тренер, но и хороший человек. Нам отлично работалось с ним, — сказал Хурадо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, помимо «Спартака», испанский полузащитник защищал цвета «Реала», «Атлетико», «Мальорки», «Шальке-04», «Уотфорда», «Эспаньола», «Кадиса» и «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. В период с 2001 по 2009 год вызывался в сборные Испании различных возрастных категорий.

Полностью интервью с Хурадо читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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