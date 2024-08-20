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Нападающий ЦСКА Яковлев рассказал, почему не перешёл в махачкалинское «Динамо»

Нападающий ЦСКА Яковлев рассказал, почему не перешёл в махачкалинское «Динамо»
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Форвард ЦСКА Владислав Яковлев рассказал, что получил травму на просмотре в махачкалинском «Динамо».

«Да, я был на просмотре в махачкалинском «Динамо». Я провёл там две тренировки. На второй мне попали в голеностоп, он опух. Мне сделали МРТ, врачи сказали, что нужно дать паузу. Поэтому после этого я вернулся в расположение ЦСКА. На этом всё закончилось», — приводит слова Яковлева Legalbet.

Напомним, накануне «Динамо» Махачкала провело матч 5-го тура РПЛ с «Ахматом». Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу клуба из Махачкалы, который одержал первую победу в этом сезоне РПЛ. В составе махачкалинского клуба автором единственного гола стал Мохаммад Джавад Хоссейнежад. Он забил на 87-й минуте. Команды ранее провели между собой всего лишь один товарищеский матч, который состоялся летом 2023 года. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» с тремя очками занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке и имеет в своём активе пять очков.

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