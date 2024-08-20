Арбитр Федотов разобрал решения судьи в матче «Спартак» — «Факел»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал некоторые решения главного арбитра матча 5-го тура чемпионата России «Спартак» — «Факел» Сергея Иванова.

«На 49-й минуте — интересный момент. Здесь больше вопрос коммуникации между Ивановым и вторым ассистентом. Главный арбитр правильно назначил 11-метровый, но и ассистент верно показал офсайд. Первым решение принял Иванов. Ассистент, вероятно, проговорил в рацию, что было «вне игры», и затем поднял флаг. В итоге VAR разобрался. Правильное решение — офсайд.

На 59-й минуте Иванов правильно назначил 11-метровый в ворота «Факела», но не показал защитнику жёлтую за лишение явной возможности забить гол с попыткой сыграть в мяч. За это оценка снижается», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.