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Арбитр Федотов разобрал решения судьи в матче «Спартак» — «Факел»

Арбитр Федотов разобрал решения судьи в матче «Спартак» — «Факел»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал некоторые решения главного арбитра матча 5-го тура чемпионата России «Спартак» — «Факел» Сергея Иванова.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Угальде – 3'     2:0 Бабич – 9'     3:0 Барко – 60'    

«На 49-й минуте — интересный момент. Здесь больше вопрос коммуникации между Ивановым и вторым ассистентом. Главный арбитр правильно назначил 11-метровый, но и ассистент верно показал офсайд. Первым решение принял Иванов. Ассистент, вероятно, проговорил в рацию, что было «вне игры», и затем поднял флаг. В итоге VAR разобрался. Правильное решение — офсайд.

На 59-й минуте Иванов правильно назначил 11-метровый в ворота «Факела», но не показал защитнику жёлтую за лишение явной возможности забить гол с попыткой сыграть в мяч. За это оценка снижается», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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