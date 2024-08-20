Игрок «Родины» Калмыков: первые 2-3 дня было страшно, не понимал, насколько всё серьёзно

Нападающий московской «Родины» Амур Калмыков рассказал о черепно-мозговой травме, полученной в матче с «Чайкой» в рамках 5-го тура Мелбет Первой лиги (2:2). Напомним, форварда увезли на скорой помощи после столкновения с голкипером «Чайки» Михаилом Штепой.

— Был страх, что могут возникнуть серьёзные для здоровья последствия?

— Я такой же человек, как и все. Меня тоже посещают всякие мысли. Слава богу, всё обошлось. Было страшно первые два-три дня, потому что не понимал, насколько всё серьёзно. Я бы даже сказал, что было не страшно, а стрёмно, — сказал Калмыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал, что восстановление Калмыкова от черепно-мозговой травмы займёт до трёх месяцев.