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«Неправильно и некрасиво». Игорь Федотов — о решении судьи в матче «Зенита»

«Неправильно и некрасиво». Игорь Федотов — о решении судьи в матче «Зенита»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судьи Алексея Сухого в матче 5-го тура чемпионата России между подмосковными «Химками» и «Зенитом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фаринья – 56'     1:1 Мостовой – 89'    

«Неплохая игра для Сухого. На 76-й минуте не показал жёлтую игроку «Зенита» за демонстративное несогласие с решением арбитра. Нехороший момент был в конце первого тайма, когда можно было дать принцип преимущества. Началась атака, и по картинке линия обороны у «Химок» была ломанная — то есть офсайда быть не могло. Игроки «Зенита» выходили четыре в три, и прозвучал свисток на перерыв. Но, ребята, если вы такие педанты, то наказывайте тогда футболистов, когда они просят жёлтую для соперника. Неправильное и некрасивое решение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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