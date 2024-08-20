«Неправильно и некрасиво». Игорь Федотов — о решении судьи в матче «Зенита»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судьи Алексея Сухого в матче 5-го тура чемпионата России между подмосковными «Химками» и «Зенитом» (1:1).

«Неплохая игра для Сухого. На 76-й минуте не показал жёлтую игроку «Зенита» за демонстративное несогласие с решением арбитра. Нехороший момент был в конце первого тайма, когда можно было дать принцип преимущества. Началась атака, и по картинке линия обороны у «Химок» была ломанная — то есть офсайда быть не могло. Игроки «Зенита» выходили четыре в три, и прозвучал свисток на перерыв. Но, ребята, если вы такие педанты, то наказывайте тогда футболистов, когда они просят жёлтую для соперника. Неправильное и некрасивое решение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.