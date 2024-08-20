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Марцел Личка: из свободных агентов взял бы в «Динамо» Антона Миранчука

Марцел Личка: из свободных агентов взял бы в «Динамо» Антона Миранчука
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, кого пригласил бы в команду из российских свободных агентов. Напомним, из именитых футболистов с российским паспортом в статусе свободных агентов находятся Артём Дзюба, Георгий Джикия и Антон Миранчук.

– Сейчас на российском рынке три свободных агента – Дзюба, Джикия и Антон Миранчук. Кого бы в «Динамо» забрали?
– У меня есть четыре-пять центральных защитников, на эту позицию не хотел бы делать трансферы. Что касается Дзюбы, впереди есть Тюкавин. Если бы Артём захотел к нам в команду, то у него было бы желание играть. Для меня нападающий номер один – Тюкавин. И ещё есть Гладышев. А Миранчук – интересный футболист, который может играть на двух-трёх позициях, очень умный. Но, мне кажется, ему хочется уехать за границу. На сегодня Антон помог бы нашей команде. Из этой тройки свободных агентов я бы взял Миранчука, — приводит слова Лички «РБ Спорт».

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