Игрок «Родины» Калмыков: у семьи и близких была паника, пока я не вышел на связь

Нападающий «Родины» Амур Калмыков вспомнил, как ситуацию с черепно-мозговой травмой, полученной им по ходу матча с «Чайкой», переживали его близкие. Форварда увезли на скорой помощи после столкновения с голкипером «Чайки» Михаилом Штепой, он будет восстанавливаться до трёх месяцев.

— Как эту историю переживали семья и близкие?

— Конечно, все переживали. Даже была паника, пока я не вышел на связь. Просто не понимали, что происходит.

— Для любого родителя это страшная история.

— На видео было видно, когда я упал и спустя секунд 30 или минуту встаю, уже сидя на кушетке разговариваю с врачом. Это подуспокоило в том смысле, что я чуть пришёл в себя, — сказал Калмыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.