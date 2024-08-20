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Игрок «Родины» Калмыков: у семьи и близких была паника, пока я не вышел на связь

Игрок «Родины» Калмыков: у семьи и близких была паника, пока я не вышел на связь
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Нападающий «Родины» Амур Калмыков вспомнил, как ситуацию с черепно-мозговой травмой, полученной им по ходу матча с «Чайкой», переживали его близкие. Форварда увезли на скорой помощи после столкновения с голкипером «Чайки» Михаилом Штепой, он будет восстанавливаться до трёх месяцев.

— Как эту историю переживали семья и близкие?
— Конечно, все переживали. Даже была паника, пока я не вышел на связь. Просто не понимали, что происходит.

— Для любого родителя это страшная история.
— На видео было видно, когда я упал и спустя секунд 30 или минуту встаю, уже сидя на кушетке разговариваю с врачом. Это подуспокоило в том смысле, что я чуть пришёл в себя, — сказал Калмыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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