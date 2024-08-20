Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека высказался об уходе из «Ниццы»

Бывший полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека высказался об уходе из французской «Ниццы». Напомним, в конце сентября 2023 года футболист угрожал покончить жизнь самоубийством, и затем находился в больнице. Весь прошлый сезон футболист не играл.

«Нет таких сильных слов, чтобы выразить мою благодарность «Ницце». Как все знают, я пережил трудные времена. Клуб всегда был рядом, никогда не торопил меня. Сегодня чувствую себя лучше. Двигаюсь вперёд, рядом со своей семьёй, и думаю, что, если мы хотим продолжать двигаться вперёд, нам нужно перевернуть страницу. Я продолжаю карабкаться обратно по склону, и у меня есть свои трудности, как в личной жизни, так и в карьере. Желаю клубу, его директорам, моим тренерам, товарищам по команде и болельщикам всего наилучшего. Я никогда не забуду ваши поддержку и любовь», — приводит слова Бека-Бека пресс-служба на официальном сайте клуба.

22-летний Бека-Бека стал игроком «Локомотива» в 2021 году, перейдя из «Кана» за € 6 млн (данные Transfermarkt). В 28 матчах за московскую команду полузащитник отдал четыре результативные передачи. Проявить себя в составе железнодорожников француз не смог, за что подвергся критике. 1 августа 2022 года «Локомотив» объявил о продаже Бека-Бека в «Ниццу» за € 12 млн. Ещё миллион полагается железнодорожникам в качестве бонусов.