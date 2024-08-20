Экс-полузащитник «Спартака» Хурадо: могу выпить немного вина, а водка — не для меня

Бывший полузащитник московского «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо рассказал о своём отношении к алкоголю. Он признался, что не пробовал русскую водку и вообще не употребляет крепкие напитки. Испанец отметил, что иногда может выпить вино в небольшом количестве.

— Русскую водку хоть раз пробовал?

— Нет-нет, мне вообще не нравится алкоголь. Иногда могу выпить немного вина, но более крепкие напитки не употребляю, — сказал Хурадо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, помимо «Спартака», испанский полузащитник защищал цвета «Реала», «Атлетико», «Мальорки», «Шальке-04», «Уотфорда», «Эспаньола», «Кадиса» и «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. В период с 2001 по 2009 год вызывался в сборные Испании различных возрастных категорий.