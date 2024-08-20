38-летний Нойер не собирается завершать карьеру в сборной Германии — Фальк

38-летний голкипер «Баварии» Мануэль Нойер хочет продолжить карьеру в национальной команде и вернуться в основной состав в конце года. Однако вратарь пропустит сентябрьские матчи. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее была информация о том, что Нойер намерен остаться в сборной Германии до чемпионата мира 2026 года. При этом Нойера не будет в заявке команды на предстоящие в сентябре матчи Лиги наций. Осенью Германия проведёт два матча в рамках группового этапа Лиги наций, сыграв с Нидерландами и Венгрией.

Мануэль Нойер провёл 124 матча за сборную, свой дебют в национальной команде он совершил в 2009 году. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.