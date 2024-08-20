Иванов: Глушенков соответствует уровню сборной России, а о конфликте с Карпиным не думаю

Бывший футболист «Зенита» Василий Иванов поделился мыслями о попадании форварда сине-бело-голубых Максима Глушенкова в расширенный состав сборной России на сентябрьские товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.

«Глушенков провёл матчи на хорошем уровне. Он соответствует игроку сборной России. О его конфликте с Карпиным даже и не думаю, главное, чтобы Максим помог сборной. А я думаю, он сделает это», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, накануне Глушенков перенёс операцию из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Максим был заменён на 24-й минуте этой встречи. Ожидаемые сроки восстановления Глушенкова составят три-четыре недели в зависимости от того, как будет срастаться место перелома.