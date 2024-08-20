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Экс-игрок «Спартака» Хурадо: не хочу иметь больше никакой связи с футболом

Экс-игрок «Спартака» Хурадо: не хочу иметь больше никакой связи с футболом
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Бывший полузащитник «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо заявил, что устал от футбола и не хочет иметь ничего общего с этим видом спорта.

— Наслаждаешься жизнью без тренировок и игр?
— Да-да, пытаюсь получать удовольствие от всего — общения с детьми, свободного времени, поездок.

— Нет желания стать тренером, агентом?
— Не хочу больше иметь никакой связи с футболом.

— Что так?
— Это явно не то, чем мне хотелось бы заниматься.

— Устал от футбола?
— Да.

— И даже с друзьями не поигрываешь?
— Нет, для поддержания формы мне достаточно гирь и гантелей, — сказал Хурадо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, помимо «Спартака», испанский полузащитник защищал цвета «Реала», «Атлетико», «Мальорки», «Шальке-04», «Уотфорда», «Эспаньола»", «Кадиса» и «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. В период с 2001 по 2009 год вызывался в сборные Испании различных возрастных категорий.

Полностью интервью с Хурадо читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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