Экс-игрок «Спартака» Хурадо: не хочу иметь больше никакой связи с футболом

Бывший полузащитник «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо заявил, что устал от футбола и не хочет иметь ничего общего с этим видом спорта.

— Наслаждаешься жизнью без тренировок и игр?

— Да-да, пытаюсь получать удовольствие от всего — общения с детьми, свободного времени, поездок.

— Нет желания стать тренером, агентом?

— Не хочу больше иметь никакой связи с футболом.

— Что так?

— Это явно не то, чем мне хотелось бы заниматься.

— Устал от футбола?

— Да.

— И даже с друзьями не поигрываешь?

— Нет, для поддержания формы мне достаточно гирь и гантелей, — сказал Хурадо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, помимо «Спартака», испанский полузащитник защищал цвета «Реала», «Атлетико», «Мальорки», «Шальке-04», «Уотфорда», «Эспаньола»", «Кадиса» и «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. В период с 2001 по 2009 год вызывался в сборные Испании различных возрастных категорий.

Полностью интервью с Хурадо читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.