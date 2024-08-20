Канищев: если «Зенит» будет зависеть от Глушенкова и Вендела, грош цена такой команде

Бывший советский футболист Александр Канищев высказался о санкт-петербургском «Зените».

«Глушенков — это потеря для «Зенита». Время покажет, насколько она значительна. В данный момент Максим находится на ходу и стал одним из ведущих футболистов на поле. Но незаменимых людей нет. Если «Зенит» будет зависеть только от игры Глушенкова и Вендела, грош цена такому «Зениту». Не должно быть оправданием, что нет Глушенкова. Поэтому не могут обыграть «Химки»? Тогда нафиг нужны все остальные с такими серьёзными контрактами? За что вам деньги платят?» — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» лидирует в чемпионате России сезона-2024/2025.