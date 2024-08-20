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Арбитр Федотов высказался о первом голе «Краснодара» в ворота «Пари НН»

Арбитр Федотов высказался о первом голе «Краснодара» в ворота «Пари НН»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судьи Артёма Чистякова в матче 5-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Пари Нижний Новогород» (2:1), а также высказался о первом забитом мяче форварда «быков» Мозеса Кобнана.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 36'     1:1 Кобнан – 76'     2:1 Кобнан – 80'    

«Чистяков тоже понравился. Но не показал жёлтую Кордобе, когда тот бутсой попал вскользь по шее сопернику. Надо было наказывать. Зато разобрались в моменте с первым голом «Краснодара». Ассистент поднял флаг, потому что с его позиции могло показаться, что игрок в офсайде находился на линии удара. В итоге Чистякову дали хороший повтор, и он разобрался. Чистый гол», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала девять очков за пять матчей. «Пари НН» заработал шесть очков и располагается на девятой строчке.

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