Арбитр Федотов оценил судейство в матче ЦСКА — «Локомотив»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судьи Игоря Левникова на матче 5-го тура чемпионата России между московскими ЦСКА и «Локомотивом» (0:1).

«Сложная игра для Левникова, но он справился и отработал хорошо. Хотя на 90+2-й минуте перенапрягся и в простом эпизоде не увидел, что игрок ЦСКА попал сопернику локтем по лицу. Надо было показывать жёлтую», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Локомотив» после этой победы набрал 12 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают третье место. В активе ЦСКА семь очков после пяти матчей. Армейцы располагаются на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков после пяти игр.