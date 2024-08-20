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Арбитр Федотов оценил судейство в матче ЦСКА — «Локомотив»

Арбитр Федотов оценил судейство в матче ЦСКА — «Локомотив»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судьи Игоря Левникова на матче 5-го тура чемпионата России между московскими ЦСКА и «Локомотивом» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Тикнизян – 90'    

«Сложная игра для Левникова, но он справился и отработал хорошо. Хотя на 90+2-й минуте перенапрягся и в простом эпизоде не увидел, что игрок ЦСКА попал сопернику локтем по лицу. Надо было показывать жёлтую», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Локомотив» после этой победы набрал 12 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают третье место. В активе ЦСКА семь очков после пяти матчей. Армейцы располагаются на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков после пяти игр.

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