Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Акрон» — «Рубин»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судьи Егора Егорова на матче 5-го тура чемпионата России между «Акроном» и «Рубином» (1:2).

«Егоров разобрался на 30-й минуте. Было падение в штрафной «Рубина» — нормальный игровой эпизод. Да, был контакт, но игрок перестал бороться за мяч и упал. Касание на него не влияло. На 52-й минуте Егоров тоже разобрался и назначил штрафной, а не 11-метровый. Мяч попал в правую руку, которая явно была за пределами штрафной.

Победный гол «Рубина» — сложный момент. Для меня это нормальный гол. ЭСК, конечно, будет рассматривать этот эпизод, но по тому, что показали в трансляции, Егоров всё сделал правильно. Для меня это не явная и очевидная ошибка арбитра», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.