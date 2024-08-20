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Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Акрон» — «Рубин»

Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Акрон» — «Рубин»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судьи Егора Егорова на матче 5-го тура чемпионата России между «Акроном» и «Рубином» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
19 августа 2024, понедельник. 17:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Рубин
Казань
1:0 Палиенко – 9'     1:1 Савичев – 55'     1:2 Даку – 90'    

«Егоров разобрался на 30-й минуте. Было падение в штрафной «Рубина» — нормальный игровой эпизод. Да, был контакт, но игрок перестал бороться за мяч и упал. Касание на него не влияло. На 52-й минуте Егоров тоже разобрался и назначил штрафной, а не 11-метровый. Мяч попал в правую руку, которая явно была за пределами штрафной.

Победный гол «Рубина» — сложный момент. Для меня это нормальный гол. ЭСК, конечно, будет рассматривать этот эпизод, но по тому, что показали в трансляции, Егоров всё сделал правильно. Для меня это не явная и очевидная ошибка арбитра», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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