Агент Головина рассказал о восстановлении полузащитника от травмы

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о восстановлении игрока от травмы лодыжки.

«Восстановление Головина идёт по плану медицинского штаба «Монако». Кроме беговой работы, Александр уже работает в общей группе с ограничениями. Все надеются, что он как можно скорее сможет принять участие в играх и помочь «Монако», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Александр Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. За этот период российский полузащитник принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 39 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 28-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.