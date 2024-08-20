Иван Таранов: не думаю, что у ЦСКА есть проблемы с психологией

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов поделился мнением о прошедшем матче 5-го тура РПЛ, в котором красно-синие встречались с «Локомотивом» (0:1).

«Проблема ЦСКА в матче с «Локомотивом» в том, что армейцы пропустили больше, чем забили. Конечно, у ЦСКА есть проблемы с реализацией, ведь по игре армейцы переиграли железнодорожников, но, к сожалению, пропустили.

Я не думаю, что у футболистов ЦСКА есть проблемы с психологией, ведь команда показала хорошую игру. Но на таком уровне и с такими командами армейцам надо забивать. В дерби очень важен каждый эпизод, который ты используешь. Есть футбольное правило: «Не забиваешь ты — забивают тебе». Я бы не стал возвращаться в прошлый сезон и говорить, что у ЦСКА сложившаяся традиция пропускать голы на последних минутах. В игре с «Локомотивом» это было просто стечение обстоятельств», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.