Хурадо: увольнение Эмери — ошибка «Спартака». Его слишком быстро выбросили из клуба

Бывший полузащитник «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо считает, что увольнение Унаи Эмери с поста главного тренера красно-белых стало ошибкой армейского клуба.

— Увольнение Эмери — ошибка клуба?

— На мой взгляд — да. Вот Эмери — очень хороший тренер. Его слишком быстро выбросили из «Спартака». В команде были очень удивлены этим решением руководства, — сказал Хосе Мануэль Хурадо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, помимо «Спартака», испанский полузащитник защищал цвета «Реала», «Атлетико», «Мальорки», «Шальке-04», «Уотфорда», «Эспаньола», «Кадиса» и «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. В период с 2001 по 2009 год вызывался в сборные Испании различных возрастных категорий.