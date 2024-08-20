Экс-игрок «Спартака» Хурадо: сравнения с Месси вредят молодым футболистам

Бывший полузащитник «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо высказался о ярлыке «новый Месси», который экс-владелец клуба Леонид Федун повесил на Дениса Давыдова.

— Знаешь, как Леонид Федун называл молодого нападающего Давыдова?

— Как?

— «Наш новый Месси».

— С Месси тяжело вообще кого-то сравнить. Такие эпитеты вредят молодым футболистам, — сказал Хосе Мануэль Хурадо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, помимо московского «Спартака», испанский полузащитник защищал цвета «Реала», «Атлетико», «Мальорки», «Шальке-04», «Уотфорда», «Эспаньола», «Кадиса» и «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. В период с 2001 по 2009 год вызывался в сборные Испании различных возрастных категорий.