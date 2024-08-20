Хурадо: желаю «Спартаку» ещё много чемпионских титулов

Бывший полузащитник московского «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо обратился к болельщикам красно-белых и непосредственно к клубу. Испанский футболист пожелал «Спартаку» много чемпионских титулов.

«Хочу поблагодарить болельщиков за время, проведённое в «Спартаке». За их поддержку. И пожелать удачи и ещё много чемпионских титулов. Надеюсь, я когда-нибудь ещё приеду в гости в Москву», — сказал Хурадо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, помимо «Спартака», испанский полузащитник защищал цвета «Реала», «Атлетико», «Мальорки», «Шальке-04», «Уотфорда», «Эспаньола», «Кадиса» и «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. В период с 2001 по 2009 год вызывался в сборные Испании различных возрастных категорий.