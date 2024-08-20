Защитник «Динамо» Диего Лаксальт назвал свои цели в новом сезоне

Футболист московского «Динамо» Диего Лаксальт высказался о своих целях на сезон-2024/2025. Уругваец заявил о желании помогать бело-голубым в завоевании титулов и о стремлении прогрессировать.

«Я хочу помогать своей команде, чтобы у меня было время выходить и играть. Хочу бороться и расти, чтобы показать результаты ещё лучше, чем в том году», — сказал Диего Лаксальт в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после пяти стартовых туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице первенства. Лидирует в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит», который становился чемпионом страны в шести последних сезонах подряд.