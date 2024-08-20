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Экс-футболист «Ахмата» Олег Терёхин объяснил неудачный старт команды в сезоне

Экс-футболист «Ахмата» Олег Терёхин объяснил неудачный старт команды в сезоне
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Бывший нападающий «Ахмата» Олег Терёхин высказался о неудачном старте грозненских в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«У «Ахмата» строится новая команда, много новичков, которым нужно притереться. Пока «Ахмат» идёт тяжело и пропускает на последних минутах. Если взять последнюю игру, то защитнику лучше было бы просто выбить мяч в аут. Игра закончилась бы. А так он сбросил его на ногу сопернику, который забивает в твои ворота. В этом тренер не виноват, тут индивидуальная ошибка. Да, «Ахмат» не выигрывает, но и много не пропускает. Только в матче с «Локомотивом» развалились. Они сейчас будут играть с «Химками». Нужна победа, которая придаст уверенности.

Я думаю, что «Ахмат» как минимум должен быть в десятке. Если всё удачно сложится, команда станет бороться за пятое-шестое место, но это будет очень тяжело. Не думаю, что грозненцы будут бороться за выживание, они поднимутся по турнирной таблице», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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