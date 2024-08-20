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Ильин рассказал, почему ему не удалось забить «Спартаку» из убойной позиции

Ильин рассказал, почему ему не удалось забить «Спартаку» из убойной позиции
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Нападающий «Факела» Владимир Ильин высказался о поражении в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком».

— В игре со «Спартаком» у вас был убойный момент, но вы не попали буквально с трёх метров. Как так получилось?
— Это был хороший момент. Мяч скользнул, подскочил. Я сам виноват. Надо использовать такие шансы.

— То есть там были проблемы в подскоке мяча?
— Проблемы — в реализации. Не снимаю с себя ответственности, — приводит слова Ильина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, матч между «Спартаком» и «Факелом» состоялся 18 августа. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу москвичей. В составе красно-белых забили нападающий Манфред Угальде, защитник Срджан Бабич, а также полузащитник Эсекьель Барко.

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают четвёртое место в турнирной таблице нового сезона чемпионата России, набрав 10 очков после пяти матчей. «Факел» находится на последней, 16-й, строчке, заработав лишь одно очко за пять игр.

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