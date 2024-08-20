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Олег Терёхин: «Зениту» слишком рано отдали корону

Олег Терёхин: «Зениту» слишком рано отдали корону
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Бывший нападающий «Ахмата» Олег Терёхин поделился ожиданиями от чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

«Легко никому не будет. «Зенит» начал легко, но раз — и основная обойма выпала. Их надо кем-то менять. Вроде думаем, что у них много народу, а на самом деле не так много. Надо посмотреть, будет ли «Зенит» буксовать после таких потерь. Я уверен, что все команды будут. У кого-то будет спад, у кого-то — подъём. Нельзя пройти весь чемпионат в одинаковом состоянии, все будут терять очки. «Зениту» слишком рано отдали корону, надо доиграть хотя бы первый круг, а там уже можно будет делать какие-то выводы», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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