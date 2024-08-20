Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Будё-Глимт — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Таранов допустил, что Николич изменит тактику ЦСКА на игру в четыре защитника

Таранов допустил, что Николич изменит тактику ЦСКА на игру в четыре защитника
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов предположил, что главный тренер армейцев Марко Николич может перейти на схему с четырьмя защитниками.

«Конечно, вполне вероятно, что Николич уже в скором времени изменит тактику и будет играть в четыре защитника. В ЦСКА подобраны квалифицированные футболисты, для них не составит труда перестроиться под схему, которую хочет видеть тренер. Всё во власти Николича.

Играть в три центральных или четыре защитника — это тренерская задумка к конкретной игре и сопернику. Мне кажется, в каждом матче можно использовать разные схемы. Но всё зависит от того, как команда будет настроена, будет ли она агрессивно играть в атаку и надёжно — в обороне. Поэтому второстепенно, по какой схеме играть ЦСКА», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Иван Таранов: не думаю, что у ЦСКА есть проблемы с психологией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android