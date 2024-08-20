Таранов допустил, что Николич изменит тактику ЦСКА на игру в четыре защитника

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов предположил, что главный тренер армейцев Марко Николич может перейти на схему с четырьмя защитниками.

«Конечно, вполне вероятно, что Николич уже в скором времени изменит тактику и будет играть в четыре защитника. В ЦСКА подобраны квалифицированные футболисты, для них не составит труда перестроиться под схему, которую хочет видеть тренер. Всё во власти Николича.

Играть в три центральных или четыре защитника — это тренерская задумка к конкретной игре и сопернику. Мне кажется, в каждом матче можно использовать разные схемы. Но всё зависит от того, как команда будет настроена, будет ли она агрессивно играть в атаку и надёжно — в обороне. Поэтому второстепенно, по какой схеме играть ЦСКА», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.